Мурашко оценил ситуацию с COVID-19 в регионах

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Ситуация с коронаврусом в городах с высокой плотностью остается напряженной, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. В целом, по его словам, в стране ситуация стабильна.

При этом вне зависимости от того, придет ли третья волна коронавируса, надо сохранить здоровье, заявил глава Минздрава. Пациентам, которые имеют хронические заболевания, планируют операции или поездку на санаторно-курортное лечением, он посоветовал пройти вакцинацию.

Ранее Мурашко рекомендовал всем россиянам сделать прививку от COVID-19.

По последним данным, полностью вакцинацию прошли порядка 10 миллионов россиян. Об этом сообщал премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления с отчетом в Госдуме.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус получил прививку от коронавируса. Он призвал всех последовать его примеру.