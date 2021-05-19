Страны ЕС договорились разрешить въезд полностью привитым гражданам

13:32
Фото: AP Photos/Emilio Morenatti
Европейская комиссия подтвердила принятое постпредами стран ЕС решение одобрить предложение Еврокомиссии по ослаблению ограничений на въезд в Евросоюз из третьих стран, сообщает РИА Новости.
Ограничения на въезд предлагается снять для тех, кто привился минимум за две недели до поездки и одобренными в Евросоюзе вакцинами. Отмечается, что государства-члены могут также разрешать въезд с прививками вакцинами, указанными в списке ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях.
Если ситуация с распространением коронавируса резко ухудшиться или появятся новые опасные его варианты, страны ЕС по предложению ЕК должны иметь возможность экстренной приостановки въезда из таких стран.
В Еврокомиссии считают, что страны Евросоюза могут рассмотреть возможность создания механизма, который будет позволять путешественникам запрашивать признание национальных сертификатов вакцинации, выданных странами, не входящими в ЕС.
ЕК предложила повысить планку по допустимому количеству новых случаев заражения COVID-19 в третьих странах, чтобы получить возможность расширить список государств, граждане которых могут посещать Евросоюз независимо от вакцинации.
Этот список создали летом прошлого года. Изначально в него вошли 14 государств, но из-за второй волны к февралю 2021 года он сократился до семи стран и более не менялся.
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