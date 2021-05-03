ЕК рекомендовала странам Евросоюза разрешить въезд вакцинированным туристам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС разрешить въезд иностранным туристам, вакцинированным от коронавируса препаратами, сертифицированными ЕМА или ВОЗ, сообщает ТАСС. Таким образом, ЕК впервые с начала пандемии предлагает Евросоюзу смягчить ограничения на въезд.
При этом порядок пересечения границ страны-члены определяют самостоятельно, Еврокомиссия может только давать рекомендации в этой сфере.
Также ЕК предложила повысить планку по допустимому количеству новых случаев заражения COVID-19 в третьих странах, чтобы получить возможность расширить список государств, граждане которых могут посещать Евросоюз независимо от вакцинации.
Этот список создали летом прошлого года. Изначально в него вошли 14 государств, но из-за второй волны к февралю 2021 года он сократился до семи стран и более не менялся.
Ранее стало известно, что ограничения на въезд туристов из России отменит Черногория. Речь идет, в том числе, об обязательном ПЦР-тесте на COVID-19. Такое же решение принято в отношении граждан Белоруссии, Украины и Северной Македонии.
Россиянам не потребуется тест на COVID-19 при пересечении границы с Абхазией
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