ЕК рекомендовала странам Евросоюза разрешить въезд вакцинированным туристам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС разрешить въезд иностранным туристам, вакцинированным от коронавируса препаратами, сертифицированными ЕМА или ВОЗ, сообщает ТАСС. Таким образом, ЕК впервые с начала пандемии предлагает Евросоюзу смягчить ограничения на въезд.

При этом порядок пересечения границ страны-члены определяют самостоятельно, Еврокомиссия может только давать рекомендации в этой сфере.

Также ЕК предложила повысить планку по допустимому количеству новых случаев заражения COVID-19 в третьих странах, чтобы получить возможность расширить список государств, граждане которых могут посещать Евросоюз независимо от вакцинации.

Этот список создали летом прошлого года. Изначально в него вошли 14 государств, но из-за второй волны к февралю 2021 года он сократился до семи стран и более не менялся.

Ранее стало известно, что ограничения на въезд туристов из России отменит Черногория. Речь идет, в том числе, об обязательном ПЦР-тесте на COVID-19. Такое же решение принято в отношении граждан Белоруссии, Украины и Северной Македонии.