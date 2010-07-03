От Антарктиды откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн

09:56
09:56
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Фото: ТАСС/VW PICS/UIG/Alan J Scullard
От шельфового ледника Эймери в Антарктиде оторвался самый крупный айсберг за последние 50 лет, сообщает "Мир 24".
Площадь глыбы – 1636 квадратных километров. Это в пять раз больше, чем остров Мальта. Ее толщина – 210 метров, а вес – 315 миллиардов тонн.
Айсбергу дали название D28. Вместе с течением отправится на запад. Он будет дрейфовать в океане несколько лет, пока полностью не разрушится. Ученые предупреждают, что за айсбергом будет вестись постоянное наблюдение, поскольку он опасен для морских судов.
Эймери – третий по величине шельфовый ледник Южного полюса. Последний крупный айсберг размером 9 тысяч квадратных километров откололся от него в начале 1960-х годов. Специалисты уверены, что обрушение нового фрагмента льда не связано с глобальным потеплением.
Руководитель комплексной экспедиции "Архипелаги Арктики-2019: Северная Земля" Мария Гаврило сообщила об исчезновении строений бывшей полярной станции на острове Ушакова. По ее словам, комплекс "откололся" вместе с фрагментом ледника.
Экспедиция из 22 специалистов на судне "Профессор Молчанов" уже посетила несколько исторических мест и оценила состояние объектов историко-культурного наследия. Отмечается, что основанный Эрнстом Кренкелем в 1935 году дом полярной станции "Мыс Оловянный" сохранился хорошо, но объекты научных стационаров Арктического и Антарктического НИИ на мысе Ватутина и реке Подъемной пришли в упадок – там разрушились стены и деформировалась кровля.
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