Второй год пандемии может привести к большему числу смертей – ВОЗ

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Второй год пандемии может принести больше смертей, чем первый. Такое заявление сделал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

"COVID-19 уже привел более чем к 3,3 миллиона смертей, и мы находимся на пути к тому, что второй год этой пандемии может стать более смертоносным, чем первый", – приводит слова руководителя ВОЗ ТАСС.

Ранее директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге предположил, что в начале 2022 года пандемия коронавируса не будет нарушать жизнь мирового сообщества, однако инфекция никуда не денется.

Тем не менее он отметил, что худшее позади, так как в 2020 году человечество оказалось перед неизвестной угрозой.

