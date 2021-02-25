В ВОЗ не берутся предсказать сроки окончания пандемии COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Эксперты предполагают, что в начале 2022 года пандемия коронавируса не будет нарушать жизнь общества в мире, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. Об этом сообщает ТАСС.
Клюге отметил, что глобального прогноза по коронавирусу не может дать никто.
"Как рабочая версия, я могу предположить, что в начале 2022 года мы разделаемся с разрушительными вмешательствами пандемии, но вирус останется. Все будет зависеть от нашего индивидуального и коллективного поведения. Когда я говорил, что худшее позади, я имел в виду, что 2020 год был terra incognita: у нас была политическая темнота, научная неизвестность, но я не говорил, что все пройдет за пару месяцев, так как этого не может предсказать никто", – подчеркнул Клюге.
В Европейском союзе ВОЗ зафиксировала уже 38 миллионов случаев заражения инфекцией, жертвами стали 850 тысяч человек. При этом коронавирус продолжает распространяться в Европе, мутируя в новые штаммы.
Ранее ВОЗ подтвердила, что южноафриканский штамм коронавируса является более заразным, чем обычная версия. Аналогичный вывод касается и британской версии COVID-19.
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