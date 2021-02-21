Россия зарегистрировала тест-систему на "британский" штамм коронавируса

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Росздравнадзор зарегистрировал первую в РФ тест-систему, способную выявлять "британскую" версию коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

"Росздравнадзором зарегистрирована первая в России тест-система для определения двух мутаций, характерных для "британского" штамма коронавируса SARS-CoV-2, методом полимеразной цепной реакции", – заявила глава службы Алла Самойлова.

Способ определять "британский" вариант вируса разработали в Национальном исследовательском центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова. В программе также приняла участие компания ДНК-технологии.

В ходе испытаний тест-система показала высокую эффективность и достоверность.

Россия в феврале 2021 года продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 марта из-за эпидемиологической обстановки. Данная мера, в частности, связана с опасностью распространения "британского" штамма в РФ.

Ранее стало известно, что в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора в течение суток будет поступать расшифровка генома возбудителя коронавируса, сделанная любой организацией. Об этом сообщается в постановлении правительства страны.

