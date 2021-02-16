Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 марта из-за эпидемиологической обстановки. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
"Действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 16 марта 2021 года для обеспечения защиты здоровья населения", – говорится в сообщении.
Авиасообщение между странами было приостановлено 22 декабря 2020 года. Сначала его приостановили до 29 декабря, а позднее приостановку продлили до 1 февраля.
В Великобритании был обнаружен новый штамм коронавируса. По данным медиков, он распространяется быстрее, чем выявленные до этого варианты вируса.
При этом в Центре "Вектор" подтвердили эффективность российских вакцин против "британского" штамма коронавируса. Специалисты провели сравнительное исследование и выяснили, что препараты дают хороший защитный эффект против нового штамма.
Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией
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