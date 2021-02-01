РФ продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 февраля

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Оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 февраля.

"Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 16 февраля 2021 года", – говорится в сообщении штаба.

Авиасообщение между странами было приостановлено 22 декабря 2020 года. Сначала его приостановили до 29 декабря, а позднее приостановку продлили до 1 февраля.

Как сообщалось, в Великобритании был обнаружен новый штамм коронавируса. По данным медиков, он распространяется быстрее, чем выявленные до этого варианты вируса.

Случаи заражения новым штаммом коронавируса были выявлены в Швейцарии, Словакии, Румынии и других странах.

В России спустя некоторое время также был обнаружен первый случай "британского" штамма.