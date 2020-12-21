Росавиация уведомила авиакомпании о приостановке полетов между РФ и Британией

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Регулярные и чартерные рейсы между РФ и Великобританией приостановлены с 22 до 29 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

"Росавиация уведомила авиакомпании о том, что временно нужно остановить регулярные и нерегулярные рейсы между Российской Федерацией и Великобританией. Это было сделано в соответствии с решением Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения нового штамма коронавируса", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Россия приостановит авиасообщение с Великобританией с 22 декабря.

Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович призвала страны проанализировать информацию по новому штамму COVID-19. Она отметила, что на основе собранных данных каждое государство должно предпринять индивидуальное решение по поводу ограничения авиасообщения.