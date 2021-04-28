Жители Индии рассказали, как переживают ситуацию с коронавирусом

Фото: предоставлено Аруном Кумаром

Жители Индии рассказали Москве 24, как переживают тяжелую ситуацию с коронавирусом в стране. По их словам, люди не выходят из домов, трупы действительно сжигают на улицах, а из-за нехватки машин скорой помощи некоторым жителям приходится перевозить тела умерших родственников на байках.

Студент Арун Кумар из индийского города Тирупати рассказал Москве 24, что ситуация в стране критическая. Строгие ограничения введены во многих штатах, у многих бедных семей нет денег, чтобы переместиться в более безопасный штат.

Студент подтвердил, что тела умерших от коронавируса действительно сжигают на улицах из-за большого количества жертв. Кроме того, из-за недостатка машин скорой помощи некоторым приходится перевозить тела своих умерших родственников на байках.





Арун Кумар студент, город Тирупати, Индия Да. Такова текущая ситуация: из-за нехватки машин скорой помощи люди перевозят тела на байках.

Фото: предоставлено Аруном Кумаром

Директор школы в штате Раджастхан (самый большой штат на северо-западе Индии) Сонали Гупта рассказала Москве 24, что вторая фаза коронавируса в Индии стала довольно разрушительной. "Пандемия по-разному затронула людей. У большинства инфицированных заболевание развивается от легкой до средней степени тяжести, они выздоравливают без госпитализации. Но в то же время число жертв коронавируса в Индии уже превысило 200 тысяч человек. 14 апреля стало самым смертоносным днем в стране из-за нехватки кислорода и медицинских принадлежностей", – сообщила Сонали Гупта.





Сонали Гупта директор школы, штат Раджастхан, Индия Государство начало вводить жесткие ограничения. Люди вообще не выходят. Экономика пошла на спад, и мы как школа сильно страдаем. Закрыто более 1,5 миллиона школ, что сказалось на социальном и эмоциональном благополучии детей.

Директор местной школы рассказала, что в Индии было принято смешанное обучение, учебная программа изменена и сделан большой упор на физическую подготовку и здоровье. "Но ситуация остается нестабильной. Мы, индийцы, надеемся, что скоро все наладится", – подчеркнула директор местной школы.

В свою очередь, другой житель Индии Пандей Анимеш, работающий хирургом, рассказал Москве 24, что еще ни разу не сталкивался ни с чем подобным в своей практике.





Пандей Анимеш хирург в Индии Обстановка здесь ужасная. Я никогда не сталкивался с подобной ситуацией за всю свою медицинскую карьеру.

Фото: предоставлено Аруном Кумаром

Еще один житель Индии Аншул Аггарвал, работающий инженером, сообщил в диалоге с Москвой 24, что ситуация действительно очень плохая, особенно в Дели. "В Дели нет кислородных заводов. Поэтому во всех крупных больницах не хватало кислорода, кроватей для интенсивной терапии и аппаратов искусственной вентиляции легких", – рассказал Аншул. Однако сейчас кислородные баллоны стали поставлять жителям Дели из других близлежащих штатов, поэтому "появился луч надежды", отметил Аншул.

По его словам, правительство Индии посоветовало носить маски даже дома, чтобы защитить от инфекции членов семьи. Также с 1 мая должна стать доступна вакцинация для всех возрастных групп, добавил Аншул Аггарвал.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что всех прилетающих в Россию из Индии теперь тестируют на COVID-19 прямо в аэропорту. Дополнительный контроль введен с 27 апреля.

Минздрав Индии ранее заявил об обнаружении нового штамма коронавируса с двойной мутацией в стране. При этом специалисты уточнили, что штаммы обнаружены в недостаточном количестве, чтобы связать их появление с увеличением случаев инфицирования в некоторых штатах государства.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что страну потряс "коронавирусный шторм". Таким образом глава правительства отреагировал на рекордный за сутки прирост заболевших COVID-19.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), мутации нового штамма коронавируса из Индии говорят о его большой заразности и устойчивости к выработанным антителам.