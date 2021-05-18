Массовое захоронение мирных граждан времен войны нашли в Новгородской области

Фото: СК РФ

Массовое захоронение мирных граждан времен Великой Отечественной войны обнаружено в Новгородской области, эксгумированы останки более 190 человек. Информация об этом опубликована на сайте СК РФ.

Уточняется, что останки мирных граждан, среди которых убитые нацистскими карателями в годы оккупации региона женщины и дети, поисковики нашли в окрестностях деревни Вдицко.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко рассказала, что в рамках уголовного дела о геноциде немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками народов СССР на месте захоронения проводятся следственные действия, останки будут идентифицированы.

"По всем извлеченным останкам назначены комиссионные судебно-медицинские экспертизы для определения пола, возраста, наличия повреждений, причин и давности наступления смерти. В ходе экспертиз будет получен биологический материал для дальнейшего установления генотипа погибших", – подчеркнула Петренко.

Всех тех, кто обладает информацией об обстоятельствах уничтожения мирного населения и военнопленных в окрестностях деревни Вдицко, призвали сообщить об этом в управление СК России по Новгородской области.

Ранее стало известно об обнаружении в Псковской области останков 188 жертв геноцида времен ВОВ. Отмечается, что 73 убитых были детьми.