Массовое захоронение мирных граждан времен войны нашли в Новгородской области

09:54
Фото: СК РФ
Массовое захоронение мирных граждан времен Великой Отечественной войны обнаружено в Новгородской области, эксгумированы останки более 190 человек. Информация об этом опубликована на сайте СК РФ.
Уточняется, что останки мирных граждан, среди которых убитые нацистскими карателями в годы оккупации региона женщины и дети, поисковики нашли в окрестностях деревни Вдицко.
Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко рассказала, что в рамках уголовного дела о геноциде немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками народов СССР на месте захоронения проводятся следственные действия, останки будут идентифицированы.
"По всем извлеченным останкам назначены комиссионные судебно-медицинские экспертизы для определения пола, возраста, наличия повреждений, причин и давности наступления смерти. В ходе экспертиз будет получен биологический материал для дальнейшего установления генотипа погибших", – подчеркнула Петренко.
Всех тех, кто обладает информацией об обстоятельствах уничтожения мирного населения и военнопленных в окрестностях деревни Вдицко, призвали сообщить об этом в управление СК России по Новгородской области.
Ранее стало известно об обнаружении в Псковской области останков 188 жертв геноцида времен ВОВ. Отмечается, что 73 убитых были детьми.
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