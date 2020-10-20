В Приморье нашли останки экипажа разбившегося в 1945 году самолета

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Фото: instagram.com/aviapoisk_dfo
Бойцы приморского поискового объединения "АвиаПоиск" обнаружили останки членов экипажа самолета, потерпевшего крушение в 1945 году, сообщает РИА Новости.
Недавно объединение начало расследование одной из самых загадочных авиакатастроф, когда во время войны с Японией транспортный самолет Ли-2 пропал без вести, возвращаясь с задания.
В 1946 году жители села Горный Хутор случайно нашли останки шести погибших и захоронили их. Однако, по данным архива Минобороны, в тот период в составе 281-го авиаполка погибли не шесть, а девять человек.
Поисковики хотели установить, почему указанные девять человек числятся не вернувшимися с боевого задания, а не захороненными. В ходе полевых исследований они пришли к выводу, что обломки принадлежат транспортному самолету Ли-2.
Были найдены свечи от двигателей М-62, части рулей высоты, обшивки фюзеляжа и ряд приборов. Также удалось локализовать место, где находятся останки членов экипажа.
По словам поисковиков, в 1960-е годы прямо по месту, где находится носовая часть самолета, проложили лесную геологическую дорогу, засыпав останки людей грунтом. В связи с этим активистам приходится доставать костные фрагменты из-под дороги.
Они также нашли пряжку от привязных ремней сиденья, ременную офицерскую пряжку ВВС РККА, донышки от сигнальных ракет, разорванные патроны калибра 7,62, взорванный при воздействии огня запал к гранате Ф-1.
В октябре пакеты с человеческими останками обнаружили в реке в Санкт-Петербурге. Части человеческого тела нашли в Неве у проспекта Обуховской обороны. Какие части тела были найдены и кому они принадлежат, не уточняется.
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