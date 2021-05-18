Байден обсудил с Нетаньяху обострение палестино-израильского конфликта

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Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Белого дома.
Сообщается, что лидеры стран обсудили обострение палестино-израильского конфликта.
"Президент (США Байден. – Прим. ред.) выступил в поддержку прекращения огня и затронул вопросы, касающиеся взаимодействия США с Египтом и другими партнерами в этом направлении", – говорится в сообщении Белого дома.
В ходе беседы Байден и Нетаньяху договорились, что будут поддерживать тесные контакты по имеющимся вопросам.
В ночь на 8 мая масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах. Причиной стало решение израильского суда, согласно которому началось выселение нескольких арабских семей.
10 мая ситуация резко обострилась на границе Израиля и палестинского сектора Газа, чье руководство выступило в защиту палестинцев Иерусалима.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позднее пообещал, что атакующие Израиль поплатятся за это жизнями. Он отмечал единение граждан против врага.
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