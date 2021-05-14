Вершинин и гендиректор МИД Израиля обсудили деэскалацию напряженности в регионе

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Замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин и генеральный директор МИД Израиля Алон Ушпиз в телефонном разговоре обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, сообщает РИА Новости.

Они подчеркнули необходимость скорейшей деэскалации напряженности в регионе и обеспечения должной безопасности гражданского населения Израиля и Палестины. Также Вершинин и Ушпиз затронули актуальные вопросы урегулирования конфликта, находящиеся на рассмотрении СБ и ГА ООН.

Ранее сообщалось, что израильская армия начала проведение наземной атаки в секторе Газа. По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, операция в секторе Газа будет продолжаться столько, сколько потребуется.

Нетаньяху пообещал, что атакующие Израиль поплатятся за это жизнями.

В ночь на 8 мая масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах после того, как по решению израильского суда стали выселять несколько арабских семей.

Вечером 10 мая ситуация резко обострилась на границе Израиля и палестинского сектора Газа, чье руководство выступило в защиту палестинцев Иерусалима. Более тысячи ракет было выпущено по Израилю из сектора Газа с начала обострения конфликта.