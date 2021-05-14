Израиль начал наземную атаку на сектор Газа

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Фото: AP/Ariel Schalit
Израиль начал проведение наземной атаки в секторе Газа. Об этом заявили в пресс-службе армии страны, пишет РИА Новости.
"В настоящее время воздушные и наземные подразделения ЦАХАЛ атакуют сектор Газа", – подтверждается в сообщении.
По словам премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху, операция в секторе Газа будет продолжаться "столько, сколько потребуется". Он отметил, что исламистская организация ХАМАС заплатит Израилю высокую цену за нападения.
"Мы ее (цену. – Прим. ред.) взимаем и будем продолжать это делать с большой интенсивностью. Последнее слово не было сказано", – отметил премьер.
Ранее Нетаньяху пообещал, что атакующие Израиль поплатятся за это жизнями. Премьер-министр страны отмечал единение граждан против врага.
По словам одного из руководителей армейской пресс-службы Израиля Йонатана Конрикуса, по Израилю из сектора Газа с начала обострения конфликта было выпущено свыше тысячи ракет. При этом около 200 ракет не пересекли разделительный забор и разорвались на территории сектора.
До этого СМИ сообщили, что многоэтажный дом рухнул в результате авиаудара ВВС Израиля в секторе Газа. Предполагалось, что в здании находились террористы.
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