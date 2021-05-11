13-этажный дом рухнул после авиаудара Израиля в секторе Газа – СМИ

Фото: AP/Hatem Moussa

Многоэтажный дом рухнул в результате авиаудара ВВС Израиля в секторе Газа. Об этом пишет издание Times of Israel.

Как сообщает СМИ, перед атакой охранник здания получил сигнал о необходимости эвакуировать людей. При этом до основной атаки по крыше здания был нанесен предварительный удар небольшой ракетой.

Причины авиаудара остаются неизвестными. Предполагается, что в доме находились террористы.

Как заявила очевидец атаки в интервью РИА Новости, израильские военные самолеты нанесли удар по 13-этажному жилому дому Ханади – одной из самых больших высоток в секторе Газа.

"Вечером администратор <...> дома Ханади получил телефонный звонок, ему сообщили, что ВВС Израиля намерены разбомбить здание", – подтвердила очевидец.

Она отметила, что после сообщения об угрозе разрушения жители этого и ближайших домов покинули здания.

Ранее власти Израиля сообщили о пуске более 150 ракет из сектора Газа. Утверждалось, что десятки из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол".

В ответ силы обороны Израиля запустили волну ответных атак на террористические цели в секторе Газа. По данным палестинских СМИ, в результате ответных обстрелов погиб 21 человек.