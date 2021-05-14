В Израиле опровергли сообщения о начале вторжения в сектор Газа

10:57
Фото: AP Photo/Tsafrir Abayov
Наземные силы армии Израиля опровергли информацию о вторжении в сектор Газа, сообщает RT.
"Опровергаем информацию ряда СМИ о наземном вторжении в сектор", – заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Авихай Эдри.
Израильские военные корреспонденты заявили, что наземного вторжения не осуществлялось.
Ранее сообщалось, что израильская армия начала проведение наземной атаки в секторе Газа. По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, операция в секторе Газа будет продолжаться столько, сколько потребуется.
Ранее Нетаньяху пообещал, что атакующие Израиль поплатятся за это жизнями.
По словам одного из руководителей армейской пресс-службы Израиля Йонатана Конрикуса, по Израилю из сектора Газа с начала обострения конфликта было выпущено свыше тысячи ракет. При этом около 200 ракет не пересекли разделительный забор и разорвались на территории сектора.
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