СМИ назвали новую дату возможного открытия Турции

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Россиянам назвали новую дату возможного возобновления авиасообщения с Турцией, сообщает Bloomberg.

По данным источников издания, знакомых с ходом переговоров двух делегаций в Москве, границы между странами откроют не раньше середины июня.

Отмечается, что, прежде чем принять решение о снятии запрета на авиаперелеты, Россия должна отправить новую делегацию для оценки мер, принимаемых Турцией для защиты аэропортов, отелей и других туристических объектов от коронавируса.

С 15 апреля Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за участившихся случаев заражения коронавирусом. Вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что это поможет сохранить здоровье большому количеству россиян.

Возможность возобновления туристического сообщения России с Турцией оценит соответствующая российская делегация. Во время визита будут осмотрены туристические объекты на предмет принятых мер безопасности.

Также сообщалось, что Россия готова помогать Турции в борьбе с пандемией.