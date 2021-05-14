Мясников заявил о третьей волне коронавируса в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России началась третья волна коронавируса. Об этом врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в своем телеграм-канале.

"Три месяца заболеваемость идет вверх, потом выходит на плато, более-менее три спокойных месяца, потом опять три месяца роста заболеваемости, и так по всем странам", – отметил специалист, подчеркнув, что подобное происходит не синхронно, а с привязкой к конкретному региону или стране.

Мясников добавил, что очередной виток пандемии будет длиться порядка трех месяцев, после чего стоит ожидать спад, но осенью число заболевших снова возрастет.

Он назвал ожидаемым начавшееся три месяца назад снижение, но подчеркнул, что показатели не опускались до нуля, а зафиксировались на более высокой отметке.

Врач напомнил о странах, где соблюдаются все предписанные санитарные меры, однако смертность все равно растет. Таким образом, единственным способом победить пандемию является вакцинация.

Ранее Мясников предрек России "двадцать пятую волну" коронавируса. По его мнению, инфекция никуда не исчезнет, а заболевание перейдет в разряд сезонных.