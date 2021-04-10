Эпидемиолог рассказала, когда в России снизится заболеваемость COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России при ускорении темпов вакцинации и соблюдении мер профилактики сохранится на нынешнем уровне или снизится до конца весны. Об этом сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
По ее словам, колебания ежесуточного количества заболевших возможны как в ту, так и в другую сторону. Кроме того, темпы заболеваемости коронавирусом снижаются из-за роста числа людей, которые приобрели иммунитет благодаря массовой вакцинации и соблюдению рекомендованных мер профилактики, уточнила Пшеничная.
"Самое главное, чтобы та позитивная тенденция на снижение заболеваемости, которая наметилась еще зимой, продолжалась и дальше. А это во многом зависит от нас самих", – цитирует специалиста РИА Новости.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников предрек России "двадцать пятую волну" коронавируса. Он добавил, что, так как заболевание перейдет в разряд сезонных, россиянам придется прививаться раз в год или два.
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