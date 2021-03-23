Голикова назвала причину отсутствия второго локдауна в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Россия не стала вводить режим самоизоляции во второй раз из-за того, что это могло бы быть ударом для населения и для экономики. Об этом рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова YouTube-каналу "Антонимы".

"Мы же, как другие страны Европы, не уходили во время второй волны на самоизоляцию и локдаун", – уточнила Голикова. По ее словам, власти РФ дают оценку ситуации и при закрытии может произойти психологический удар по людям. Связано это с тем, что россияне плохо переносили введенные ограничения, напомнила вице-премьер.

До этого Голикова заявила о жестком мониторинге всех поствакцинальных осложнений. Она прокомментировала информацию о том, что некоторые страны Евросоюза в качестве меры предосторожности приостановили использование вакцины AstraZeneca.

Кроме того, вице-премьер рассказала о планах по производству вакцин от COVID-19.

