Голикова рассказала о планах по производству вакцин от COVID-19

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В России около 89 миллионов комплектов доз трех вакцин от коронавирусной инфекции планируется произвести за первое полугодие, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"По этим трем продуктам у нас 89 миллионов комплектов доз, поскольку все три двухкомпонентные", – рассказала вице-премьер в интервью RT.

Власти, по ее словам, определили количество граждан, которых нужно вакцинировать. Голикова уточнила, что это почти 69 миллионов человек.

Ранее Голикова рассказала, когда может быть отменен масочный режим. По ее словам, россияне смогут полностью отказаться от масок только после достижения коллективного иммунитета, для которого сейчас необходимо пройти вакцинацию.

При этом прививки от коронавируса могут стать регулярными, поскольку COVID-19 постепенно превращается в сезонный вирус. Она также добавила, что ни мир, ни Россия пока не накопила достаточного опыта для понимания того, сколько держится иммунная защита.

