Эксперт спрогнозировал рост цен на российских курортах летом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Президент Общероссийского союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Грант Бабасян спрогнозировал дальнейший рост цен на российских курортах летом 2021 года. Об этом сообщает "Российская газета".
По его словам, рост цен вызван повышенным спросом россиян на отдых на курортах и ростом издержек туриндустрии.
"К сожалению, рынок таков, что чем что-то популярнее, тем, к сожалению или к счастью для кого-то, дороже", – отметил Бабасян.
Однако, помимо популярности, он выделил и другие факторы. С ростом затрат выросла и стоимость оказания услуг. Также все стараются закладывать риски на тот случай, если вновь будут введены ограничения.
"Может быть, это звучит не очень корректно, но нужно смотреть правде в глаза. Мы должны вместе спасать индустрию", – подчеркнул эксперт.
Он уточнил, что на данный момент в отелях Крыма и черноморского побережья Краснодарского края стоимость номеров составляет от 20 до 60 тысяч рублей в сутки.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о намерении парламентариев направить обращения в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Минэкономразвития о необходимости обсуждения роста цен на отдых в России.
Ситуацию, которая сложилась сейчас во многих курортных регионах России, спикер назвал недопустимой.
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