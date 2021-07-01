В Анапе начали проверку из-за видео, где работница отеля говорит, что "всем платит"

Фото: instagram.com/omvd_anapa
В Анапе ОМВД начало проверку после попавшего в Сеть видео, где сотрудница отеля говорит клиентке, что на заведение бесполезно жаловаться, поскольку она "всем платит". Об этом отдел сообщил на своей странице в Instagram.
"Что-то не устраивает? Вызывай… Кого ты вызовешь?... Мы тут платим… везде. Везде платим. Дорогая моя, везде. Здесь просто… все будут у меня. Понимаешь?" – объясняла в видео сотрудница отеля.
В комментарии к видео говорится, что инцидент произошел в одной из анапских гостиниц. Судя по контексту разговора, причиной разногласия стало недовольство клиентки из-за песка в номере.
"Сотрудники полиции Анапы в ходе мониторинга интернета выявили видеопубликацию, в которой запечатлен момент конфликта постояльцев гостиницы в поселке Джемете и представительницы персонала заведения. По данному факту полицией проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством", – заявляют в инстаграме ОМВД по Анапе.
Кроме того, полицейские опубликовали видео, на котором представитель заявления утверждает, что ни с какими контрольным или надзорным органами в коррупционных связях отель не состоит, а в конце ролика приносит извинения постояльцам.
Ранее туристы пожаловались на стоимость отдыха в Евпатории. Отдыхающие сравнивают цены с Италией, при этом отмечают скудность заведений общепита.
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