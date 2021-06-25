Посольство США вывесило радужный флаг

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Посольство США в Москве вывесило радужный флаг в честь празднования Flag Pride Day. Информация об этом была опубликована на странице посольства в Instgram.

"Сегодня посольство США в России чествует Флаг Гордости ЛГБТИ+ во время празднования #PrideFlagDay", – подчеркивается в заявлении.

В ведомстве также отметили, что месяц гордости призван доказать право каждого человека прожить жизнь, свободную от ненависти, предубеждений и преследований.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в конце июня власти страны впервые вывесят флаг в поддержку сексменьшинств над зданием Госдепартамента в Вашингтоне.

Ранее Папа римский Франциск выступил за легализацию однополых союзов. По словам понтифика, гомосексуалисты также, как и другие люди, являются детьми божьими и имеют право на семью.

