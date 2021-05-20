LEGO выпустит ЛГБТК+ набор

Фото: lego.com

Компания LEGO выпустит в продажу первый игровой набор, посвященный ЛГБТК+. Об этом сообщает "Газета.ру".

Серия под названием Everyone Is Awesome ("Все прекрасны") появится на полках магазинов с приходом так называемого месяца прайда – в июне.

Набор состоит из семи фигурок, окрашенных в цвета радуги, трех, окрашенных в цвета транс-сообщества (белый, светло-голубой, розовый), и еще из одной черной и одной коричневой фигурок, которые призваны подчеркнуть разнообразие оттенков кожи в ЛГБТК+ сообществе.

Дизайнер Мэтью Эштон, работавший над набором, признался, что изначально создавал коллекцию для себя.

"Я переехал в офис, поэтому хотел, чтобы в этом пространстве было что-то, что отражало бы меня и ЛГБТК+ сообщество, частью которого я с гордостью являюсь", – пояснил он.

Однако вскоре необычная коллекция привлекла внимание других сотрудников, которые предложили пустить набор в массовое производство.

Ранее стало известно, что Капитаном Америкой впервые станет ЛГБТ-персонаж. К 80-летию серии комиксов "Соединенные Штаты Капитана Америки" появится персонаж Аарон Фишер. Авторы отмечают, что данный герой – это Капитан Америка железных дорог, защитник бездомных.