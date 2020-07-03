Путин высказался о вывешивании флага ЛГБТ на здании посольства США

Фото: телеграм-канал "Московские новости"

Владимир Путин прокомментировал вывешивание флага ЛГБТ-сообщества на фасаде здания посольства США в Москве.

Об инциденте рассказал сенатор Алексей Пушков на встрече президента с рабочей группой по поправкам в Конституцию. Глава государства уточнил, кто работает в здании. Пушков ответил, что это американские дипломаты.

"Ну и ладно. Они кое-что показали по поводу того, кто там работает. Нестрашно", – цитирует президента RT.

При этом российский лидер подчеркнул, что в стране нет и не будет ограничений прав по расовому признаку или сексуальной ориентации.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, высказываясь о случившемся, отметил, что в РФ недопустимо нарушать закон о запрете пропаганды гомосексуализма. В американском посольстве объясняли, что июнь – это месяц гордости, когда американцы празднуют, что каждый человек заслуживает жизни, свободной от ненависти, предрассудков и преследований.

В июне 2019 года Путин назвал британского певца Элтона Джона гениальным музыкантом. В то же время глава государства заявил, что тот заблуждается в вопросе об отношении к геям в России. Это было комментарием слов артиста о лицемерии президента РФ по проблеме нетрадиционной сексуальной ориентации.

Лицемерием он счел то, что из фильма "Рокетмен" в России удалили гей-сцены. Кроме того, Элтон Джон не согласился с заявлением Путина о том, что мультикультурализм и сексуальное разнообразие устарели.