Милонов сравнил Черногорию с Иудой после легализации однополых браков

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Депутат Госдумы Виталий Милонов усомнился в том, что после разрешения однополых браков Черногорию можно продолжать считать православной страной, сообщает ИА "НСН".

Он напомнил, что аналогичный опыт был у Греции и Кипра. По словам депутата, под давлением европейской общественности эти нормы закрепили. "А я считаю, что по поводу таких серьезных изменений, которые меняют семейные ценности, референдум быть должен", – полагает депутат.

"Можно ли вообще Черногорию считать православной страной? Иуда Искариот тоже долго считал себя последователем Христа, но он его предал, когда стало выгодно. Черногория ничем не отличается", – заключил он.

В 2018 году Милонов объявил о планах разработать проект закона, запрещающий признавать в РФ однополые браки, заключенные за рубежом. Так он отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о том, что один из московских центров госуслуг якобы подтвердил регистрацию брака, заключенного между двумя мужчинами в Копенгагене.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул недопустимость нарушения закона РФ о запрете пропаганды гомосексуализма. Таким образом он высказался о вывешивании флага ЛГБТ-сообщества на здании американского посольства в Москве.