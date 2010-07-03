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Происшествия

19:24

СК возбудил уголовное дело после участия детей в интервью с геем

происшествия

Фото: скриншот видео youtube.com/ДУНИК

Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. "б" ч.4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) из-за публикации роликов, в которых дети беседуют на "сексуальные темы" со взрослыми. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Допрошены организаторы видеосъемки, устанавливается круг потерпевших. Расследование уголовного дела продолжается", – сообщили в СК.

По данным РИА Новости, речь идет о YouTube-канале Real Talk. В описании аккаунта говорилось: "Здесь вы найдете видео, где дети и подростки встречают интересных и необычных людей, пробуют разную еду, угадывают популярные песни, угадывают, что в коробке". Всего на канале было опубликовано 12 роликов. В первых двух дети угадывали песни и отвечали на вопросы из школьной программы. В последующих роликах дети задавали вопросы гомосексуалисту, актеру травести-шоу, бывшей порноактрисе и девушкам с расстройствами пищевого поведения. На данный момент все видеозаписи на этом канале удалены.

Ранее ролик попросил проверить вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что сервис TikTok следует запретить из-за распространения видео, содержащих ЛГБТ-пропаганду. По мнению парламентария, подобный контент становится все более популярным на этой платформе.

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