Нарушать закон РФ о запрете пропаганды гомосексуализма недопустимо – Песков

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что недопустимо нарушать закон РФ о запрете пропаганды гомосексуализма, комментируя вывешивание флага ЛГБТ-сообщества на здании американского посольства в Москве, сообщает ТАСС.

"Мы из Кремля не видим здание американского посольства. Но наверняка это видит наше министерство иностранных дел", – заявил Песков, отвечая на вопрос, успели ли заметить в Кремле пренебрежение российскими законами.

"В любом случае проявление пропаганды нетрадиционных сексуальных меньшинств в нашей стране по закону недопустимо", – уточнил пресс-секретарь.

В американском посольстве агентству пояснили, что июнь – это месяц гордости, когда американцы празднуют, "что каждый человек заслуживает жизни, свободной от ненависти, предрассудков и преследований".

Флаг ЛГБТ создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером. Впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года на параде в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско, напомнили в посольстве.

Ранее депутат Госдумы РФ Виталий Милонов прокомментировал возможность показа в России американского мультфильма о каминг-ауте. По его словам, такой контент вызовет отвращение у обычных российских семей.