Милонов разработает законопроект, запрещающий признание однополых браков в РФ

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Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о планах разработать проект закона, запрещающий признавать в РФ однополые браки, заключенные за рубежом.

Так парламентарий отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о том, что один из московских центров госуслуг якобы подтвердил регистрацию брака, заключенного между двумя мужчинами в Копенгагене. Впоследствии на сайте центра "Мои документы" разместили опровержение, подчеркнув, что в МФЦ не регистрируют браки и штамп в паспорт не проставляют.

Несмотря на это, Виталий Милонов намерен изучить действующее законодательство и, если понадобится, внести в него поправки, чтобы исключить саму возможность регистрации в России однополых браков. "Необходимо на законодательном уровне уточнить правила признания брачных свидетельств из зарубежья", – пояснил депутат в беседе с RT.

Ранее Милонов предрек немецкому народу самоуничтожение, назвав безумием решение Федерального конституционного суда Германии включить в официальные документы графу для обозначения третьего пола, вслед за принятием закона о легализации однополых браков в октябре 2017 года. Милонов заявил, что признание третьего пола противоречит законам биологии, а также звучит как вызов божественному мироустройству.