В РФ не было и не будет ограничений национальных прав – Путин

16:22
Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин сообщил, что в стране не было, нет и не будет никаких ограничений религиозных и национальных, а также прав сексуальных меньшинств. Об этом глава государства рассказал в ходе встречи с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию, передает РИА Новости.
"В России не было, нет и не будет ничего, что связано с ограничением прав по расовому признаку, по сексуальной ориентации, по национальности, по религиозным каким-то признакам. Никогда в России такого не было и не будет никогда", – сказал Путин.
Ко всему прочему, президент РФ также прокомментировал вывешивание флага ЛГБТ-сообщества на фасаде здания посольства США в Москве. Про данный инцидент Владимиру Путину рассказал российский сенатор Алексей Пушков.
Кроме того, ранее российский лидер заявил, что все было сделано для безопасности и удобства соотечественников во время голосования. Он также подчеркнул, что законодательная база страны должна быть приведена в соответствие с принятыми поправками.
Поправки в Конституцию РФ вступят в силу с 4 июля. Голосование по поправкам в основной закон проходило с 25 июня по 1 июля, в формате онлайн – до 30 июня.
Согласно результатам обработки 100% протоколов, за принятие поправок в основной закон проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%. Явка составила 67,97%.
Поправки в Конституцию РФ вступают в силу с 4 июля
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