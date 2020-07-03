В РФ не было и не будет ограничений национальных прав – Путин

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Президент России Владимир Путин сообщил, что в стране не было, нет и не будет никаких ограничений религиозных и национальных, а также прав сексуальных меньшинств. Об этом глава государства рассказал в ходе встречи с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию, передает РИА Новости.

"В России не было, нет и не будет ничего, что связано с ограничением прав по расовому признаку, по сексуальной ориентации, по национальности, по религиозным каким-то признакам. Никогда в России такого не было и не будет никогда", – сказал Путин.

Ко всему прочему, президент РФ также прокомментировал вывешивание флага ЛГБТ-сообщества на фасаде здания посольства США в Москве. Про данный инцидент Владимиру Путину рассказал российский сенатор Алексей Пушков.

Кроме того, ранее российский лидер заявил, что все было сделано для безопасности и удобства соотечественников во время голосования. Он также подчеркнул, что законодательная база страны должна быть приведена в соответствие с принятыми поправками.

Поправки в Конституцию РФ вступят в силу с 4 июля. Голосование по поправкам в основной закон проходило с 25 июня по 1 июля, в формате онлайн – до 30 июня.

Согласно результатам обработки 100% протоколов, за принятие поправок в основной закон проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%. Явка составила 67,97%.