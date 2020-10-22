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В мире

03:15

Папа Римский поддержал гражданские союзы однополых пар

религия за рубежом

Фото: TASS/ZUMA

Папа Римский Франциск заявил, что люди нетрадиционной сексуальной ориентации имеют право на семью, которое должно быть закреплено в гражданском законодательстве.

Такое мнение понтифик высказал в документальном фильме американского режиссера, уроженца Казани Евгения Афинеевского "Франциск", который был показал на Римском кинофестивале.

"Гомосексуалисты имеют право быть частью семьи. Они тоже дети Божьи. То, что нужно, это закон о гражданских союзах, так они защищены с точки зрения закона", – цитирует Франциска ТАСС.

В одном из эпизодов фильма гомосексуальная пара, воспитывающая трех детей, обратилась к главе Римско-католической церкви с разрешением водить детей в церковь.

После этого Папа позвонил паре и посоветовал обязательно привлекать детей к церкви и Евангелию.

Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее усомнился в том, что после разрешения однополых браков Черногорию можно продолжать считать православной страной.

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