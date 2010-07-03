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07:17

Ученые оценили влияние генов на гомосексуальность

наука общество медицина

07:17

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Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

Ученые из Квинслендского университета в Австралии выяснили, что гомосексуальность можно объяснить генетическим фактором только на 8-25 процентов.

Согласно исследованию, сексуальным влечение к людям своего пола связано с рискованным поведением, психическим здоровьем и репродуктивными свойствами.

К указанными характеристика в частности относятся употребление марихуаны, депрессия, чувство одиночества, тревоги, а также количеством половых партнеров.

Как говорится в статье в научном журнал Science, исследователи проанализировали геномы более 470 тысяч человек в возрасте от 40 до 69 лет.

Гены, связанные с сексуальной ориентацией, выявили при помощи полногеномного поиска ассоциаций, который соотнесли с поведенческими особенностями.

Кроме того, специалисты проверили потенциальное влияние половых гормонов на сексуальное поведение. Оказалось, что взаимосвязь наблюдается только у женщин.

При этом у мужчин выявили корреляцию гомосексуальности с экспрессией одного из варианта гена OR5A1, отвечающего за восприимчивость к запахам.

Как пишет "Комсомольская правда", работа доказывает, что сексуальную идентичность нельзя объяснять исключительно особенностями ДНК.

29 июня Владимир Путин ответил на критику британского певца Элтона Джона, заявив, что тот заблуждается в вопросе об отношении к геям в России.

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наука общество медицина

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