Ученые оценили влияние генов на гомосексуальность

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Фото: depositphotos/Wavebreakmedia
Ученые из Квинслендского университета в Австралии выяснили, что гомосексуальность можно объяснить генетическим фактором только на 8-25 процентов.
Согласно исследованию, сексуальным влечение к людям своего пола связано с рискованным поведением, психическим здоровьем и репродуктивными свойствами.
К указанными характеристика в частности относятся употребление марихуаны, депрессия, чувство одиночества, тревоги, а также количеством половых партнеров.
Как говорится в статье в научном журнал Science, исследователи проанализировали геномы более 470 тысяч человек в возрасте от 40 до 69 лет.
Гены, связанные с сексуальной ориентацией, выявили при помощи полногеномного поиска ассоциаций, который соотнесли с поведенческими особенностями.
Кроме того, специалисты проверили потенциальное влияние половых гормонов на сексуальное поведение. Оказалось, что взаимосвязь наблюдается только у женщин.
При этом у мужчин выявили корреляцию гомосексуальности с экспрессией одного из варианта гена OR5A1, отвечающего за восприимчивость к запахам.
Как пишет "Комсомольская правда", работа доказывает, что сексуальную идентичность нельзя объяснять исключительно особенностями ДНК.
29 июня Владимир Путин ответил на критику британского певца Элтона Джона, заявив, что тот заблуждается в вопросе об отношении к геям в России.
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