Сеть ресторанов "Тануки" призвала заблокировать телеграм-канал "Мужское государство"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Сеть ресторанов "Тануки" потребовала заблокировать телеграм-канал "Мужское государство", который организовал травлю компании после рекламы с темнокожими моделями и ЛГБТ-символикой.
Компания призвала пользователей социальных сетей отмечать под постами аккаунты Роскомнадзора и основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, чтобы обратить внимание на проблему.
"На фото в наших соцсетях будут продолжать появляться прекрасные люди – представители разных вероисповеданий, национальностей, рас и ориентаций. Уверены: ни один из этих признаков не является для человека определяющим. Хорошие и плохие есть везде", – написала компания в своем инстаграме.
Телеграм-канал "Мужское государство" также потребовал извинений со стороны "Тануки" перед русской нацией за то, что навязывали чуждые ей ценности.
Ранее руководство сети продовольственных магазинов "ВкусВилл" принесло извинения за публикацию статьи с однополой семьей.
В разделе на сайте "ВкусВилла" была опубликована статья, повествующая о веганстве, безотходном потреблении и поддержке ЛГБТ-сообщества. Материал вызвал негативную реакцию пользователей интернета.
ЛГБТ-пара из рекламы "ВкусВилла" уехала из России
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