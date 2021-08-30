В ФСБ поступило сообщение о "минировании" московских ресторанов "Тануки"

В ФСБ поступило сообщение о "минировании" всех московских ресторанов "Тануки". Об этом пишут телеграм-каналы.

Все это произошло на фоне скандала вокруг этой сети. Представители движения "Мужское государство" потребовали убрать "Тануки" из приложения "Яндекс. Еда". Их возмутила реклама с ЛГБТ-символикой и темнокожими моделями. И в понедельник, 30 августа, ресторан на некоторое время пропал из приложения.

Что именно стало причиной, в сервисе не уточнили, но вернули "Тануки" в доставку. И, как отметили представители "Яндекса", работа с рестораном будет продолжаться в штатном режиме. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.