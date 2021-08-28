Суд арестовал второго стримера за нападение с перцовым баллончиком на женщину в Москве

Суд арестовал второго стримера по делу о нападении на женщину с перцовым баллончиком в Измайловском парке. В прокуратуре отметили, что именно он передал своему соучастнику перцовый баллончик, содержимое которого злоумышленники распылили в лицо женщине в Измайловском парке.

Ранее в Сети появилось видео, на котором двое треш-стримеров Игорь Малихов и Евгений Дмитерко во время прогулки в Измайловском парке распылили содержимое перцового баллончика в лицо проходившей мимо женщине. Как позже выяснилось, пострадавшей 55 лет, она инвалид.

В отношении блогеров возбудили уголовное дело о хулиганстве. Суд арестовал Дмитерко на два месяца.