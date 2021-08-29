Один человек погиб в аварии с 8 автомобилями на трассе М-2 в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Крупное ДТП произошло на трассе М-2 в Подмосковье. Там грузовой автомобиль врезался в стоящие в заторе машины, информирует Агентство "Москва" со ссылкой на заявление пресс-службы областного главка МВД.

Известно, что авария произошла в субботу, 28 августа, около 22:50 на 53-м километре трассы "Крым".

"В результате ДТП один человек погиб, двое граждан получили травмы", – рассказали в МВД.

В ведомстве также уточнили, что в аварии повреждения получили восемь машин.

На месте ДТП находятся сотрудники ГИБДД и оперативно-следственной группы. Обстоятельства аварии уточняются.

Ранее три автомобиля и автобус столкнулись на 621-м километре дороги М-4 "Дон" в Бобровском районе Воронежской области. В результате случившегося пострадали шесть человек, в числе которых три ребенка.

До этого в ДТП с участием легкового автомобиля в Подмосковье погиб ребенок. По факту происшествия была начата проверка.