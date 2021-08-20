Дом Скакового общества загорелся на севере Москвы

Пожар произошел в особняке Скакового общества в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Огонь вспыхнул в неэксплуатируемом здании на Скаковой аллее, доме 16, строении 1. Позже появилась информация, что в здании загорелся мусор на площади 20 квадратных метров. В настоящее время возгорание ликвидировано.

Особняк Скакового общества – один из первых реализованных в Москве проектов архитектора Ивана Жолтовского. Его построили в начале XX века рядом с Московским ипподромом. Здание сохранило свой первоначальный облик и до наших дней. В 2016 году особняк включили в единый госреестр объектов культурного наследия.

Ранее сообщалось, что пожар в Оренбурге, где загорелись жилое и соседнее нежилое здания, перешел еще на семь построек, пострадали два человека. В ГУ МЧС по Оренбургской области подчеркнули, что в поврежденных домах проживали 53 человека, среди них пять детей. Семнадцать жильцов нуждаются в расселении.