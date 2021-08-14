Полпред президента Трутнев поручил Роскосмосу подготовит данные о пожарах в Якутии

12:38
Фото: МЧС России/ТАСС
Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в ходе рабочей поездки в республику поручил Роскосмосу подготовит доклад о текущей ситуации с лесными пожарами в Якутии, сообщает ТАСС.
"Я попросил Роскосмос подготовиться, чтобы они доложили, как ситуация выглядит по площадным характеристикам, по поставке информации, будем вместе доводить ситуацию до победы, чтобы люди жили в нормальных условиях",– заявил Трутнев.
Он также объяснил, что точные расчеты площади лесных пожаров от Роскосмоса позволят проверить оперативность системной передачи данных. Вице-премьер отметил, что пожары вышли за пределы республики как по распространению дыма, так и общественному резонансу, став проблемой федерального масштаба.
Он также добавил, что в тушении лесных пожаров в Якутии задействованы все силы и средства МЧС, Авиалесоохраны, кроме того, в работе принимают участие местные жители и сотрудники министерства обороны.
На данный момент на территории Якутии действует 172 природных пожара, за сутки ликвидировано 17. В населенных пунктах Бясь-Кюель, Тастах, Кырыкый, Бярийе, Ытык-Кюель, Ударник, Ергелех, Едей, Орто-Сурт, Мельжехси и Фрунзе сотрудники МЧС увеличивают минерализованные полосы и тушат отдельные очаги пожаров.
На заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке сообщалось, что в регионе ведется тушение порядка 70 природных пожаров общей площадью, пройденной огнем в 1,3 миллиона гектаров. Всего с начала пожароопасного периода потушено 423 пожара на площади 906,3 тысяч гектаров. Эти показатели в полтора раза больше по количеству и в одиннадцать раз больше по площади аналогичных показателей прошлого года (288 пожаров/82,8 тысяч гектаров).
Ранее глава Рослесхоза Иван Советников заявил, что площадь лесных пожаров в Якутии составляет более 7 миллионов гектаров. Глава Рослесхоза добавил, что речь идет о беглом низовом пожаре, когда выгорает подстилка, кустарник.
В Якутии из-за пожаров за сутки эвакуировали более ста человек
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