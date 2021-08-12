Власти Красноярска прокомментировали слова чиновника о "ноющей куче дерьма"

Фото: Youtube/Центр Красноярск
Слова советника главы администрации губернатора Красноярского края Андрея Агафонова о жителях региона как о "ноющей куче дерьма" являются его личным делом. Об этом заявили в пресс-службе губернатора региона, сообщает РБК.
"Агафонов написал это на своей личной странице, поэтому эмоции – его личное дело", – заявили в администрации губернатора региона.
Ранее Агафонов опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором высказался на счет комментариев к публикации в Instagram фигуриста Алексея Ягудина, написавшего, что он не почувствовал запаха гари во время посещения Красноярска, который накрыл смог от лесных пожаров в Якутии.
"Как люди в это превратились, в эту ноющую кучу дерьма? И как им живется постоянно с этим ощущением вечной ущемленности? <...> Это не жители Сибири, это вообще не русские, это какой-то плаксивый сброд", – возмутился чиновник, однако вскоре удалил пост.
6 августа сообщалось, что дым от лесных пожаров в Якутии дошел до Красноярского края. Он охватил населенные пункты расположенные в Эвенкийском, Таймырском, Туруханском, Кежемском, Богучанском, Северо-Енисейском и в Мотыгинском районах, а также Норильск.
При этом в Богучанском районе был проведен мониторинг воздуха на содержание вредных загрязняющих веществ. На тот момент эксперты не выявили в Норильске и поселке Тура превышений норм по объемам серы диоксида, азота диоксида, формальдегида и сажи, однако отмечалось превышение гигиенических нормативов по содержанию РМ10, РМ2.5 и взвешенных веществ.
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