МВД пожизненно запретило въезд в Россию комику Мирзализаде

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МВД России приняло решение о пожизненной нежелательности пребывания на территории России комика Идрака Мирзализаде после оскорбительных высказываний о русских, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Министерством внутренних дел РФ принято решение о нежелательности пребывания (проживания) в РФ гражданина Республики Беларусь Идрака Кахин оглы Мирзализаде пожизненно. Указанный гражданин в последние годы неоднократно приезжал в Россию, а в марте 2021 года получил вид на жительство", – говорится в сообщении.

В МВД отметили, что Мирзализаде в своем публичном выступлении допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство.

Запись выступления, которая была подвергнута исследованию, была размещена в соцсетях в открытом доступе. В ролике Мирзализаде шутил о русских и фекалиях в националистической манере, что и стало причиной проверки записи.

Ранее Мосгорсуд признал законным 10-дневный арест Мирзализаде. Ранее такое решение принял Таганский суд Москвы, который посчитал шутку стендапера разжиганием вражды. Идрака поддержали его коллеги. Сам он вину не признал, но при этом попросил прощения у всех, кого задели его слова.