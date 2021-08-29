В центре Москвы автомобиль насмерть сбил девушку на пешеходном переходе

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

В центре Москвы на улице Гаврикова водитель автомобиля Hyundai Porter насмерть сбил девушку. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной ГИБДД.

"На улице Гаврикова у дома четыре водитель Hyundai Porter совершил наезд на девушку 1996 года рождения, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм она скончалась на месте", – говорится в сообщении Госавтоинпекции.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС и следственно-оперативной группы. По факту инцидента столичной ГИБДД будет проведена проверка.

В телеграм-канале столичного Дептранса водителей призвали быть более внимательными вблизи пешеходных переходов, отметив, что это особенно актуально в преддверии начала учебного года.

Ранее полиция возбудила уголовное дело по факту гибели ребенка в ДТП. Авария произошла в Подмосковье на 101 километре автодороги М-9 "Балтия".