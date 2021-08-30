Пожар произошел на подземной парковке БЦ "Президент плаза"

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Пожар произошел на подземной парковке бизнес-центра "Президент плаза" на Кутузовском проспекте в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

В целях безопасности из здания эвакуировали 10 тысяч человек.

"В БЦ "Президент плаза" на Кутузовском проспекте, дом 32, корпус 1, произошло загорание на подземной парковке на минус 4-м этаже", – сказал собеседник агентства.

В МЧС Москвы сообщили, что на место происшествия выехали пожарные. Подробности и причины произошедшего выясняются.

Ранее пожар вспыхнул в общежитии в ТиНАО. Инцидент произошел в Саларьеве на Московской улице. Пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание. Его площадь составила 10 квадратных метров.