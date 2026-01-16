Собянин не исключил замены в Москве курьеров на велосипедах роботами

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Столичные курьеры на велосипедах в будущем могут быть заменены роботами-доставщиками. Такое предположение высказал Сергей Собянин.

"Я надеюсь, что роверы-доставщики еды, продуктов, товаров, которые начали уже внедряться в Москве и которые уже успели обслужить десятки тысяч клиентов, их сегодня 200, в этом году их будет уже 2–3 тысячи, они реально начнут заменять тех курьеров, которых мы видим на велосипедах. Это реальность, которая уже сегодня предваряется", – сказал мэр во время общения с журналистами.

Градоначальник также предположил, что в ближайшие 5 лет во всем мире начнется массовое внедрение беспилотного транспорта.

Москва уже заняла лидирующую позицию в сфере роботизации складской и производственной инфраструктуры. Гендиректор компании "Ронави Роботикс" Иван Бородин рассказал, что его компания воспользовалась городскими мерами поддержки через платформу i.moscow для производителей роботизированной техники.

Роботы перемещают товары и материалы, сортируют их и комплектуют. Их использование снижает уровень тяжелого и опасного труда.