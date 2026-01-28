ТАСС: китайские туристы находились в перевернувшейся на Байкале машине

Фото: телеграм-канал "Следком38"

Китайские туристы находились в автомобиле, который перевернулся на льду озера Байкал. Об этом ТАСС заявили в правоохранительных органах.

Всего в машине находились 10 туристов из КНР, в том числе 1 человек из Тайваня. Их состояние уточняется.

Об инциденте недалеко от острова Ольхон стало известно утром 28 января. ДТП произошло в результате заезда автомобиля в расщелину во льду. Одна из пассажирок погибла на месте от полученных травм.

По словам очевидцев, остальные люди, находившиеся в машине, не пострадали. Полиция приступила к проверке этой информации. В свою очередь, региональная прокуратура взяла на контроль расследование обстоятельств случившегося.