Суд Амстердама продлил арест футболиста Промеса

Апелляционный суд Амстердама продлил арест бывшего футболиста "Спартака" Квинси Промеса до следующего слушания, которое должно состояться в ближайшие 3 месяца. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь инстанции Мелисса Зейлстра.

По ее словам, сторона защиты не стала ходатайствовать об освобождении спортсмена.

Зейлстра добавила, что дело по существу будет рассмотрено 30 ноября и 2 декабря этого года. Суд также удовлетворил просьбу адвокатов футболиста о рассмотрении сути выдвинутых обвинений, поэтому его снова допросит полиция.

В июле прошлого года суд уже продлевал содержание Промеса под стражей до начала судебного разбирательства после проведения досудебного слушания.

В 2023 году ему предъявили обвинение в нападении на двоюродного брата. Тогда он получил 1,5 года колонии. Через год суд Амстердама приговорил футболиста еще к 6 годам лишения свободы по делу о контрабанде наркотиков.

В феврале 2024 года он был задержан при прохождении пограничного контроля в аэропорту Дубая. По данным СМИ, причиной могло стать местное правонарушение. В мае спортсмена освободили из-под стражи.

В июне 2025 года Промеса арестовали дома в ОАЭ и отправили в следственный изолятор. Спортсмена экстрадировали из Дубая в Нидерланды под охраной Королевской военной полиции.

Позже он признал, что ударил двоюродного брата ножом в колено во время встречи с семьей, однако заявил, что это было самообороной.

