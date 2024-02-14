Футболиста "Спартака" Промеса приговорили в Нидерландах к шести годам тюрьмы

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Амстердамский суд избрал нападающему московского футбольного клуба "Спартак" Квинси Промесу меру пресечения в виде шести лет лишения свободы за контрабанду наркотиков. Об этом пишет газета De Telegraaf.

Преступление было совершено в конце января 2020 года в порту Антверпена, постановил суд. Контрабандисты выгрузили партию из 650 килограммов наркотиков и перевезли ее в ангар недалеко от порта. Таможне удалось на том же судне перехватить другую партию, которая весила более 712 килограммов.

В Нидерландах Промеса заподозрили в причастности к этой контрабанде. Спортсмена обвинили в передаче 250 тысяч евро наркоторговцу для покрытия долга, который был выявлен после кражи 400 килограммов наркотиков.

Голландский суд, помимо прочего, признал Промеса виновным в том, что он ударил ножом двоюродного брата. По этому делу спортсмена арестовали в 2020-м, однако позже отпустили. Уже 19 июня 2023 года Промеса признали виновным в нападении на брата. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 18 месяцев.

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