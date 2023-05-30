Кривая дорожка: что грозит звезде "Спартака" Квинси Промесу по делу о наркотиках

Прокуратура Нидерландов обвинила звезду московского "Спартака" Квинси Промеса в причастности к контрабанде наркотиков. Кроме того, футболист является фигурантом уголовного дела о нападении на двоюродного брата. Как на обвинения в адрес звездного полузащитника отреагировали в спортивной среде и какие последствия ему грозят, если вина будет доказана, – в материале Москвы 24.

Кокаиновый барон?

Фото: Агентство "Москва"

Дела о контрабанде наркотиков и вооруженном нападении, фигурантом которых является полузащитник "Спартака" Квинси Промес, будут рассмотрены в Амстердаме 5 июня. Адвокат игрока Роберт Малевич не стал комментировать обвинения до заседания.

По данным зарубежных СМИ, несколько лет назад семья Промеса вложила 120 миллионов евро в покупку четырех тонн запрещенных веществ. Однако в 2020 году наркотики были перехвачены в порту бельгийского города Антверпен (при этом на месте обнаружили всего 1,3 тонны кокаина).

Также утверждается, что в 2019-м Промес заплатил 250 тысяч евро уроженцу Суринама, наркоторговцу Питу Вортелу, у которого украли 400 килограммов запрещенного груза из той партии. Якобы футболист перевел ему деньги в качестве компенсации. Сам Вортел уже отбывает наказание в тюрьме, но он так и не признал, что знаком с полузащитником "Спартака".

Во время расследования этого дела телефон Промеса прослушивался. Таким образом следствие выяснило, что футболист признался в нападении с ножом на своего двоюродного брата в июле 2020 года. Позднее Промес был арестован, но вскоре выпущен из-под стражи в статусе подозреваемого. Прокуратура Нидерландов потребовала приговорить игрока к двум годам тюрьмы.

Квинси Промес выступал за московский "Спартак" с 2014 по 2018 год, в 2021-м он вернулся в состав красно-белых. В нынешнем сезоне чемпионата России 31-летний полузащитник сыграл 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 25 голов и отдал 10 голевых передач. Промес вошел в число претендентов на звание лучшего игрока сезона в РПЛ. За время выступления в "Спартаке" нидерландец выигрывал чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок страны. Промес подавал документы на получение гражданства РФ, однако ему отказали из-за рассмотрения дел в Нидерландах.

"Шлейф чудовищный"

Фото: Агентство "Москва"

Экс-полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Мостовой в разговоре с РИА Новости подчеркнул, что судебные разбирательства в отношении Квинси Промеса могут сказаться на репутации красно-белых. При этом, по его мнению, возможную потерю полузащитника клубу будет нелегко восполнить.

"Когда теряешь одного из лидеров команды, тем более бомбардира, это бесследно не проходит. Нужно кем-то заменить, найти кого-то похожего, а в нынешней ситуации это сделать сложновато. Но я думаю, что у него задача – оставаться в "Спартаке" как можно дольше", – сказал Мостовой.

Бывший вратарь "Спартака" и сборной СССР Анзор Кавазашвили признался Sport24, что ему неприятны обвинения в адрес Промеса.

"Как гражданин великой страны России, я осуждаю любого человека, который имеет отношение к этому пагубному делу и использует его в различных целях. Но давайте дождемся решения суда", – сказал он.

Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев заявил журналистам издания, что, если вина Промеса будет доказана, ему нельзя разрешать играть в России.

"Нужно дождаться решения суда. Если его обвинят, то будет странно, если он продолжит играть за "Спартак". И с этой точки зрения абсолютно правы те, кто не дал ему российское гражданство", – сказал Губерниев.





Дмитрий Губерниев телеведущий, комментатор Каким бы он ни был хорошим футболистом, но шлейф чудовищный. Я против, чтобы такие люди играли в нашем чемпионате!

В свою очередь, журналист из Нидерландов Ерун Каптейнс в беседе со "Спорт-Экспрессом" высказал мнение, что пока Промес выступает за "Спартак", тюрьма на родине ему не грозит.

"Он может быть приговорен, но с ним ничего не сделают, пока он в России. Это возможно только при возвращении в Нидерланды или в случае, если он окажется в стране, которая имеет дипломатические отношения с Нидерландами. Зависит от решения суда", – сказал Каптейнс.

Чемодан – вокзал – Нидерланды?

Фото: Агентство "Москва"

Если вина Квинси Промеса будет доказана, Нидерланды вправе объявить футболиста "Спартака" в международный розыск. Об этом Москве 24 рассказала юрист Мария Ярмуш.

"Направляется запрос в главное бюро "Интерпола", и те страны, которые подписали соглашение о международной полиции, будут обязаны задержать гражданина на своей территории. РФ входит в число государств, которые сотрудничают с "Интерполом". После задержания страна запрашивает дополнительные документы, подтверждающие виновность гражданина, а затем российский суд принимает решение об экстрадиции", – объяснила процедуру эксперт.

По Конституции Россия не выдает зарубежным странам только собственных граждан, даже если они совершили преступление за границей. В свою очередь, отказ Промесу в оформлении паспорта РФ был полностью правомерным, так как в отношении спортсмена идет уголовное расследование на родине, обратила внимание Ярмуш.

"При этом Россия может отказать в выдаче, если сочтет, что это может существенным образом нарушить права и законные интересы иностранного гражданина. К примеру, если на родине он может быть подвержен пыткам. Но это все же не про Нидерланды", – отметила Ярмуш.





Мария Ярмуш юрист Другой вопрос, будут ли сейчас правоохранительные органы Нидерландов сотрудничать с коллегами из России. Возможно, они на это и не пойдут, поскольку у них агрессивная риторика против РФ. Вместе с тем Россия не прекращала дипломатические отношения с Нидерландами, а значит, если будет запрос, мы обязаны на него отреагировать.

"Спартак" же имеет право расторгнуть контракт с Промесом даже до вынесения окончательного вердикта по делу. Вопрос в том, насколько он нужен команде и скомпрометирует ли клуб ситуация с уголовным делом, указала юрист. Однако и сам игрок сможет оспорить расторжение договора, если посчитает его неправомерным, добавила она.

