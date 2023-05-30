Кривая дорожка: что грозит звезде "Спартака" Квинси Промесу по делу о наркотиках

Прокуратура Нидерландов обвинила звезду московского "Спартака" Квинси Промеса в причастности к контрабанде наркотиков. Кроме того, футболист является фигурантом уголовного дела о нападении на двоюродного брата. Как на обвинения в адрес звездного полузащитника отреагировали в спортивной среде и какие последствия ему грозят, если вина будет доказана, – в материале Москвы 24.
Кокаиновый барон?
Дела о контрабанде наркотиков и вооруженном нападении, фигурантом которых является полузащитник "Спартака" Квинси Промес, будут рассмотрены в Амстердаме 5 июня. Адвокат игрока Роберт Малевич не стал комментировать обвинения до заседания.
По данным зарубежных СМИ, несколько лет назад семья Промеса вложила 120 миллионов евро в покупку четырех тонн запрещенных веществ. Однако в 2020 году наркотики были перехвачены в порту бельгийского города Антверпен (при этом на месте обнаружили всего 1,3 тонны кокаина).
Также утверждается, что в 2019-м Промес заплатил 250 тысяч евро уроженцу Суринама, наркоторговцу Питу Вортелу, у которого украли 400 килограммов запрещенного груза из той партии. Якобы футболист перевел ему деньги в качестве компенсации. Сам Вортел уже отбывает наказание в тюрьме, но он так и не признал, что знаком с полузащитником "Спартака".
Во время расследования этого дела телефон Промеса прослушивался. Таким образом следствие выяснило, что футболист признался в нападении с ножом на своего двоюродного брата в июле 2020 года. Позднее Промес был арестован, но вскоре выпущен из-под стражи в статусе подозреваемого. Прокуратура Нидерландов потребовала приговорить игрока к двум годам тюрьмы.
"Шлейф чудовищный"
Экс-полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Мостовой в разговоре с РИА Новости подчеркнул, что судебные разбирательства в отношении Квинси Промеса могут сказаться на репутации красно-белых. При этом, по его мнению, возможную потерю полузащитника клубу будет нелегко восполнить.
"Когда теряешь одного из лидеров команды, тем более бомбардира, это бесследно не проходит. Нужно кем-то заменить, найти кого-то похожего, а в нынешней ситуации это сделать сложновато. Но я думаю, что у него задача – оставаться в "Спартаке" как можно дольше", – сказал Мостовой.
Бывший вратарь "Спартака" и сборной СССР Анзор Кавазашвили признался Sport24, что ему неприятны обвинения в адрес Промеса.
"Как гражданин великой страны России, я осуждаю любого человека, который имеет отношение к этому пагубному делу и использует его в различных целях. Но давайте дождемся решения суда", – сказал он.
Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев заявил журналистам издания, что, если вина Промеса будет доказана, ему нельзя разрешать играть в России.
"Нужно дождаться решения суда. Если его обвинят, то будет странно, если он продолжит играть за "Спартак". И с этой точки зрения абсолютно правы те, кто не дал ему российское гражданство", – сказал Губерниев.
В свою очередь, журналист из Нидерландов Ерун Каптейнс в беседе со "Спорт-Экспрессом" высказал мнение, что пока Промес выступает за "Спартак", тюрьма на родине ему не грозит.
"Он может быть приговорен, но с ним ничего не сделают, пока он в России. Это возможно только при возвращении в Нидерланды или в случае, если он окажется в стране, которая имеет дипломатические отношения с Нидерландами. Зависит от решения суда", – сказал Каптейнс.
Чемодан – вокзал – Нидерланды?
Если вина Квинси Промеса будет доказана, Нидерланды вправе объявить футболиста "Спартака" в международный розыск. Об этом Москве 24 рассказала юрист Мария Ярмуш.
"Направляется запрос в главное бюро "Интерпола", и те страны, которые подписали соглашение о международной полиции, будут обязаны задержать гражданина на своей территории. РФ входит в число государств, которые сотрудничают с "Интерполом". После задержания страна запрашивает дополнительные документы, подтверждающие виновность гражданина, а затем российский суд принимает решение об экстрадиции", – объяснила процедуру эксперт.
По Конституции Россия не выдает зарубежным странам только собственных граждан, даже если они совершили преступление за границей. В свою очередь, отказ Промесу в оформлении паспорта РФ был полностью правомерным, так как в отношении спортсмена идет уголовное расследование на родине, обратила внимание Ярмуш.
"При этом Россия может отказать в выдаче, если сочтет, что это может существенным образом нарушить права и законные интересы иностранного гражданина. К примеру, если на родине он может быть подвержен пыткам. Но это все же не про Нидерланды", – отметила Ярмуш.
"Спартак" же имеет право расторгнуть контракт с Промесом даже до вынесения окончательного вердикта по делу. Вопрос в том, насколько он нужен команде и скомпрометирует ли клуб ситуация с уголовным делом, указала юрист. Однако и сам игрок сможет оспорить расторжение договора, если посчитает его неправомерным, добавила она.
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